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أخبار محلية > بالصور.. أمير منطقة عسير يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل ابنه
18/07/2018   4:45 م

بالصور.. أمير منطقة عسير يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل ابنه

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استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين، في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، المواطن سعيد بن علي آل جلده القحطاني الذي تنازل لوجه الله تعالى دون أي مقابل عن قاتل ابنه سلمان .

وأوضح الأمير فيصل أن قيامهم بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وبادرة إنسانية نبيلة، مبيناً أن العفو والصفح من شيم الرجال، سائلاً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.

حضر الاستقبال أمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي.

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمير منطقة عسير يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل ابنه

أخبار محلية
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