الحاجة سعدية ضحية عصابة تهريب المخدرات تعود إلى مصر اليوم

أنهت القنصلية العامة المصرية في جدة كافة إجراءات قضية الحاجة سعدية ضحية عصابة تهريب الحبوب المخدرة، وسيتم إعادتها إلى مصر مساء اليوم الأربعاء.
وقالت القنصلية المصرية في بيان لها إنها أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحاجة سعدية عبد السلام، ووجهت القنصلية الشكر إلى كافة الجهات الرسمية في المملكة ومصر. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الحاجة سعدية وقعت ضحية لأحد النصابين، الذي احتال عليها بتسفيرها لأداء العمرة نظرا لرغبتها الشديدة في أدائها، متكفلاً بكافة مصاريف الرحلة عن طريق رجل أعمال بادر إلى التكفل بالرحلة كعمل من أعمال الخير.
وقبل سفرها للمملكة سلّمها الشخص الذي تكفل بالعمرة حقيبة زعم أنها تحتوي على متعلقات خاصة بفاعل الخير وطلب منها تسليمها له فور وصولها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في 20 مارس الماضي، وبحيازتها الحقيبة التي كان بها كمية كبيرة من المواد المخدرة.
وكانت السلطات السعودية قد قررت الإفراج عن المصرية سعدية، في الـ30 من أبريل الماضي بعدما ثبتت براءتها.