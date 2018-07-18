“السعودية للكهرباء” توقع عقد تركيب 2.5 مليون عداد ذكي.. والتركيب خلال شهرين

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، إرساء عقد تركيب العدادات الذكية على إحدى الشركات الوطنية.
وذكرت الشركة أن عملية التركيب للمشتركين ستبدأ خلال الشهرين المقبلين، مُشيرة إلى أنه سيتم تركيب 2.5 مليون عداد إلكتروني ذكي خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك كمرحلة أولى.
وأضافت أنه سوف تستكمل جميع العدادات خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك ضمن الجهود لرفع موثوقية شبكات التوزيع والوصول إلى أعلى درجات الدقة في الاستهلاك، وتطوير جودة الخدمة، وتحسين رضا العملاء، والاستخدام الأمثل للموارد المالية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن تركيب العدادات الذكية سيشمل جميع المشتركين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة، في ظل توجه الشركة نحو التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالشبكات والعدادات الذكية، والذي يهدف أيضاً لحماية أنظمة الشبكة الكهربائية من الهجمات والاختراقات الإلكترونية، وكذلك المساهمة في الاستخدام الأمثل للطاقة.