بالفيديو.. “آل الشيخ” يعلن مجدداً تنازله عن قضاياه ضد الأهلي المصري

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أنه كلف من محاميه الدكتور محمد حمودة بإيقاف كل إجراءات التقاضي ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري والتنازل عن كافة القضايا.
وأكد آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع برنامج “كورة بلدنا” على قناة “LTC” المصرية، أنه لن يسمح لأحد بالوقيعة بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وأنه يكن له كل الاحترام ويعتبره بمثابة أخيه الأكبر.
وشدد على عشقه للنادي الأهلي الذي له مكانة كبيرة في قلبه ولن يقبل الإساءة له ولجماهيره، وبارك له على الفوز في مباراة أمس (الثلاثاء) أمام تاونشيب البتسواناي في دوري أبطال إفريقيا، مبيناً أنه مسامح الجميع ويعفو عن حقيه لوجه الله، وأنه لا يكن لمصر وأهلها سوى كل الحب والخير.
وفق “أخبار 24”.