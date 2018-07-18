بالفيديو.. “التجارة” توضح كيف تتجنب عمليات الاحتيال خلال الشراء عبر مواقع التواصل

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، كيفية تجنب الوقوع ضحية للاحتيال أثناء عملية شراء أي مقتنيات من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من أن الحساب نظامي.
وقال الحسين عبر مقطع فيديو، إنه يجب الانتباه لثلاثة أمور، أولها الحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة، وثانيها التأكد من أن الحساب المروج للسلعة موثق، ويتم التأكد من ذلك عن طريق خدمة “معروف” أو خدمة “وصول”.
وأضاف أن الأمر الثالث الذي يجب الانتباه له، هو الإبلاغ عن الحسابات التي لديها سجل تجاري أو مسجلة في معروف وصدر منها مخالفات تجارية، ويتم ذلك عن طريق مركز البلاغات “1990” أو تطبيق “بلاغ تجاري”.
وأشار الحسين إلى أنه في حال التعرض لعملية نصب واحتيال من أحد الحسابات المجهولة، فيجب التوجه لأقرب مركز شرطة وأخذ رقم الحساب وإيصال التحويل.