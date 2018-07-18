حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية سيستمر على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران والسواحل الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض.