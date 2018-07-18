مصادر: “الإسكان” تلقت 43 ألف طلب لشراء وحدات سكنية جاهزة من السوق

ذكرت مصادر أن عدد المتقدمين على منتج “شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق” الذي أطلقته وزارة الإسكان قبل أسبوعين بلغ 43 ألف متقدم حتى الآن.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن نحو 12.5 ألف من إجمالي المتقدمين حتى الآن مطابقون للائحة الدعم السكني في الوزارة وسيتم تحويلهم للمصارف؛ للبدء في شراء منازلهم عن طريق التمويل المدعوم.
وأبانت أن الحد الأعلى لقيمة التمويل الذي ستتحمل الوزارة فوائده لن تتجاوز 500 ألف ريال، شريطة أن تكون الوحدة التي يريد المستفيد شراءها مطابقة للائحة الدعم السكني ومقبولة لدى الجهات التمويلية.
وكانت الوزارة قد أطلقت المنتج السكني الجديد “شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق” أمام المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار؛ لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، ودعت الراغبين في الاستفادة من التسجيل عبر البوابة الإلكترونية (سكني).