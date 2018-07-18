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اخبار رياضية > مهاجم كرواتيا يسدد قروض جميع سكان القرية التي ولد فيها
18/07/2018   1:14 ص

مهاجم كرواتيا يسدد قروض جميع سكان القرية التي ولد فيها

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سدد مهاجم منتخب كرواتيا، أنتي ريبيتش، من جيبه الخاص القروض المالية التي بذمة جميع سكان قرية إيموتسكي الكرواتية التي ولد وترعرع فيها.

ونقلت صحيفة “Vejisti” عن زميل المهاجم في منتخب الشباب، لوفرو شينديك: إن ريبيتش ولد وترعرع في قرية صغيرة بالقرب من مدينة سبليت، ولم ينس جذوره السابقة، غير أنه غادر القرية عندما كان في الـ19 من عمره. وبدأ يلعب في فريق “فيورينتينا” الإيطالي. وقام أنتي ريبيتش مؤخرا بتسديد القروض، دفعة واحدة، التي بذمة سكان قرية مسقط رأسه البالغ عددهم 500 نسمة”. وفق “أخبار 24”.

وخسر منتخب كرواتيا في نهائي مونديال روسيا لعام 2018 أمام فريق فرنسا بنتيجة 4:2. وشارك أنتي ريبيتش في 6 مباريات ضمن المونديال وسجل هدفا واحدا ضد منتخب الأرجنتين.

وعلى صعيد التبرعات الخيرية للرياضيين، أفاد موقع FourFourTwett ، يوم الاثنين، بأن مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي تخلى عن الأموال التي حصل عليها مقابل لعبه في صفوف منتخب فرنسا في مونديال 2018 لصالح منظمات خيرية، في حين كان المبلغ الإجمالي لمكافآته في هذه البطولة يبلغ 550 ألف دولار.

مهاجم كرواتيا يسدد قروض جميع سكان القرية التي ولد فيها

اخبار رياضية
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