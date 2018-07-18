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أخبار محلية > “سياحة الرياض” تفند ادعاءات مواطن اتهم فندقًا بوضع كاميرا تصوير بإحدى غرفه
18/07/2018   1:13 ص

“سياحة الرياض” تفند ادعاءات مواطن اتهم فندقًا بوضع كاميرا تصوير بإحدى غرفه

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فند فرع الهيئة العامة للسياحة بمنطقة الرياض، ادعاءات مواطن في مقطع فيديو يتهم فيها فندقًا بوضع كاميرا تصوير داخل علبة جهاز يبث روائح وُضع في غرفة استأجرها.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه فيما يتعلق بالمقطع المتداول عن وجود كاميرا تصوير في الفندق، قام فرع الهيئة بمنطقة الرياض بزيارة الموقع مباشرةً والتحقق منه، وتبين أنه لا صحة لما تم تداوله نهائيًّا، متوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المواطن المدعي.

من جهته، نشر المواطن مقطعًا آخر يعتذر فيه إلى إدارة الفندق عما حدث منه من ادعاء أن هناك كاميرا تصوير بإحدى غرفه، مبينًا أنه ظن أن جهازًا يبث روائح بواسطة الاستشعار الضوئي أنه كاميرا تصوير جهلًا منه، طالبًا منهم تقبل اعتذاره.

“سياحة الرياض” تفند ادعاءات مواطن اتهم فندقًا بوضع كاميرا تصوير بإحدى غرفه

أخبار محلية
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