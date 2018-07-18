شاهد.. مهرجان بالمدينة يعيد تمثيل واقعة فتاة سوق عكاظ مع ماجد المهندس ويثير جدلًا واسعًا

أثار مشهد تمثيلي يؤديه شابان متنكران على مسرح إحدى المهرجانات المقامة في المدينة المنورة، ويحاكي واقعة الفتاة التي صعدت على المسرح الذي كان يغني فيه الفنان ماجد المهندس، واحتضنته في حفلته بسوق عكاظ؛ جدلًا واسعًا.
وعمد القائمون على الحفل إلى أداء مشهد تمثيلي بوضع أحد الشخصيات في زي تنكري يقوم بالغناء على المسرح أمام الجمهور، ليصعد آخر يرتدي عباءة فتاة بزي تنكري أيضا ويحاول احتضان المطرب، وهو ما حدث في واقعة الفتاة العشرينية في حفل سوق عكاظ.
وأثار المقطع جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعترض كثيرون على تمثيل المشهد في مسرح موجه للطفل بهذه الطريقة، وطالبوا بالنظر في الأمر، فيما قلل آخرون من الواقعة.