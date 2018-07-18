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أخبار محلية > فيديو يُوثق حوثيًّا يغرر بالأطفال للمشاركة في الحرب.. ومجرمون أخرجوا من السجن يقودونهم للمعارك
18/07/2018   1:08 ص

فيديو يُوثق حوثيًّا يغرر بالأطفال للمشاركة في الحرب.. ومجرمون أخرجوا من السجن يقودونهم للمعارك

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عثرت “ألوية العمالقة” التابعة للجيش الوطني اليمني على مقطع فيديو يعود لكاميرات الإعلام الحربي التابع لميليشيا الحوثي الإيرانية، يُظهر اعترافات صادمة باستخدام الميليشيا قتلةً ومجرمين تم إخراجهم من السجن يقودون أطفالًا مسلحين على جبهة المخا.

وأظهر المقطع المصور أحد قادة ميليشيا الحوثي وحوله أطفال يخاطبهم وهم يضحكون على طريقة حديثه لهم بقوله: “من يؤمن بالله واليوم الآخر فليُصلِّ اليوم في المخا”.

وكشف المقطع، وفقًا لما نقلته “سكاي نيوز”، عن أطفال مسلحين تم التغرير بهم للمشاركة في القتال على جبهة المخا. واعتراف أحد أفراد الميليشيا بإخراج بعض الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام من السجن للقتال بين صفوفهم، وقيادة هؤلاء الأطفال في المعارك.

فيديو يُوثق حوثيًّا يغرر بالأطفال للمشاركة في الحرب.. ومجرمون أخرجوا من السجن يقودونهم للمعارك

أخبار محلية
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