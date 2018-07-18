إصابة طفل بحروق خطيرة إثر تعرضه لصعق كهربائي بحي الوزيرية في جدة.. وشركة الكهرباء تعلق

تعرض طفل في الخامسة من العمر، لصعق كهربائي إثر لمسه إحدى اللوحات الكهربائية المجاورة لمسجد بحي الوزيرية في جدة؛ ما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، فيما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانًا تعلق فيه على الحادثة.
وأعربت الشركة، في بيان لها، عن أسفها لواقعة إصابة الطفل ويدعى “عبدالرحمن الحسني”، نتيجة صعق كهربائي بإحدى اللوحات الكهربائية بحي الوزيرية في جدة، متمنيةً الشفاء له.
وفسَّرت الشركة تعرُّض الطفل للصعق بسبب العبث الذي تتعرض له اللوحات الكهربائية محل الحادثة، ومن ثم فتح أبوابها بطريقة غير نظامية، تشكِّل خطورة على الأرواح.
وأكدت أنها تسعى إلى الحد من حالات العبث بالمعدات الكهربائية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مجددةً أسفها لما حدث لطفل جدة.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع قنوات الشركة المختلفة وخدمة “صديق الكهرباء” لمواجهة مثل تلك الحالات الخاصة بالسلامة الكهربائية؛ كي يتسنى للمختصين بالشركة سرعة معالجتها.