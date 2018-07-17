ما الذي فعله “مبابي” ولاعبو المنتخب الإنجليزي بمكافآت المونديال؟

يتجه عدد من لاعبي المنتخبات المشاركة في المونديال، إلى التبرع بإجمالي المكافآت وقيمة جائزة الفوز بالمونديال لصالح الجمعيات الخيرية المختلفة، وآخر هؤلاء هم لاعبو المنتخب الإنجليزي، ونجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.
ووفقًا لوسائل إعلام إنجليزية وعالمية، تبرّع مبابي بما قيمته 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 500 ألف دولار)، تتضمن 17 ألف جنيه إسترليني عن كل مباراة، بالإضافة إلى 250 ألف جنيه إسترليني، لصالح تلك الجمعيات الخيرية، معلقًا: “لا ينبغي أن يحصل اللاعبون على الأموال مقابل تمثيل منتخب بلادهم”.. وفق “أخبار 24”.
كما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تبرع لاعبي المنتخب بمكافآتهم للجمعيات الخيرية مساهمة منهم في المسؤولية الاجتماعية.