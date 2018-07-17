“الغذاء والدواء” توضح طرق قراءة تواريخ الانتهاء.. هل المقصود أنه ينتهي في اليوم المكتوب أم الذي يليه؟‎

كشفت الحملة التوعوية “الحد من الهدر الغذائي”، التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن طرق قراءة تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، مشددةً على أهمية التحقق بانتظام من تاريخ انتهاء صلاحية الأغذية، واستهلاكها قبل الفترة المحددة، مع تناول الأقدم فالأحدث.
وأوضحت أن العبارة المكتوبة على المنتج الغذائي، التي تشير إلى أن تاريخ الانتهاء أكتوبر 2018م، تعني أن المنتج صالح للاستهلاك الآدمي حتى نهاية شهر أكتوبر 2018م، في حين بينت أن العبارة التي تذكر أن تاريخ انتهاء الصلاحية 11/12/2018م تعني أن المنتج صالح حتى نهاية يوم 11/12/2018م.
وأشارت الحملة إلى أن عبارة “صالح لمدة سنتين من تاريخ الإنتاج 11/12/2018م” تعني أن المنتج صالح حتى نهاية يوم 11/12/2020م، فيما تعني عبارة “يستهلك قبل تاريخ 11/12/2018م” أن المنتج صالح حتى نهاية يوم 10/12/2018م.
وفق “أخبار 24”.