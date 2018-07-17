شاب سعودي يتعرض للطعن على يد موظفَي أمن بأحد الفنادق في البحرين.. وسفير المملكة: الجانيان في السجن

تعرض شاب سعودي للاعتداء بالضرب والطعن في العاصمة البحرينية المنامة على يد موظفَي حراسات أمنية تابعَين لإحدى الفنادق، فيما توعد سفير المملكة في البحرين بأخذ حق المواطن بعد الاعتداء عليه.
وبينت مصادر تفاصيل الواقعة التي بدأت عندما هم شابان سعوديان بمغادرة الفندق، ليحدث خلاف على دفع الفاتورة مع موظفي الاستقبال بداعي أنها غير صحيحة، فتدخلت الحراسات الأمنية لإقناع الشابين بدفع الفاتورة، ليطلب الشابان استدعاء الجهات الأمنية البحرينية، فقام موظفا الحراسات الأمنية بالفندق بالاعتداء عليهما بالضرب والطعن.
وأضافت، وفقًا لـ”سبق”، أن الجهات الأمنية في البحرين باشرت الواقعة، وألقت القبض على الجانيين، فيما تم نقل الشاب المطعون إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرةً إلى أن المجني عليه حالته مستقرة.
من جهته، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن الجانيين تم إيداعهما السجن، ومن ثم أحيلا إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن السفارة قاضت الجانيين بتهمة الاعتداء على الشاب السعودي بالسلاح، وستتابع القضية عبر محاميها رسميًّا حتى إحالتهما إلى المحكمة والحصول على القصاص العادل.