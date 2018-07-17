إدارة مهرجان أبها للتسوق توضح حقيقة الصور المتداولة حول تشغيل فتيات سعوديات عاملات نظافة

أصدرت إدارة مهرجان أبها للتسوق، بيانًا توضيحيًّا حول ما تم تداوله من صور عن تشغيل فتيات سعوديات عاملات للنظافة في أحد المطاعم التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان، مؤكدةً أنها ستلاحق قانونيًّا كل من أساء إليهن وإلى المهرجان عبر الجهات المختصة بذلك؛ لحفظ حقوق الجميع.
وأوضح البيان أن ما تم تداوله عبر أحد المعرفات على “تويتر” يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2018م، حول تشغيل فتيات سعوديات عاملات للنظافة في أحد المطاعم التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان؛ معلومات مغلوطة.
وأبانت إدارة المهرجان أن الفتيات يعملن مقدمات للطلبات، وهن من جنسية غير سعودية، ويعملن تحت إدارة إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تقديم الوجبات، والمتعاقدة مع إدارة المهرجان لتقديم خدماتها للزوار. وفق “أخبار 24”.
وأضاف البيان أن إدارة مهرجان التسوق بحثت عن تفاصيل الموقف؛ حيث تبين أن الفتيات في الصورة المتداولة -وهن من إحدى الجنسيات العربية، وتحديدًا الإفريقية- لم يتعرضن لأي إهانة أو ضغط، أو أي معاملة غير إنسانية من قبل المؤسسة المسؤولة عنهن، فيما لن تسمح إدارة المهرجان، في أي موقف، بأي تصرف أو تعامل مسيء وغير إنساني.