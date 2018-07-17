ديسمبر المقبل.. "ڤوكس سينما" تفتتح أول صالة عرض لها في مجمع "رد سي مول" التجاري بجدة

أعلنت ماجد الفطيم للسينما “ڤوكس سينما”، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح أول صالات عرضها في جدة في مجمع “رد سي مول” التجاري، مزودةً بـ12 شاشة، بحلول شهر ديسمبر المقبل؛ حيث تتضمّن أكبر شاشة عرض آيماكس في المملكة.
وتضم شاشات العرض 3 شاشات مخصصة للتجربة الأولى من نوعها في السعودية “جولد باي رودز”، التي تجمع بين الوجبات الخفيفة الراقية والأفلام؛ حيث يختار رواد السينما الطعام المفضل من مقاعدهم ضمن قائمة حصرية من إعداد الشيف “جاري رودز” الحائز نجمة ميشلان.
كما تتيح صالة عرض جدة الجديدة، للعائلات اختيار صالة “ڤوكس كيدز”، المخصصة لجمهور ڤوكس سينما الصغار سنًّا؛ حيث يمكنهم مشاهدة مجموعة من الأفلام العائلية ومحتوى الرسوم المتحركة من مقاعدهم الملونة.
وفق “أخبار 24”.