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أخبار محلية > سعودي يفوز بجائزة قرعة “يانصيب” الكبرى من سوق دبي الحرة وقيمتها مليون دولار
17/07/2018   9:16 م

سعودي يفوز بجائزة قرعة “يانصيب” الكبرى من سوق دبي الحرة وقيمتها مليون دولار

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فاز مواطن سعودي بالجائزة الكبرى لقرعة “يانصيب”، التي أجرتها سوق دبي الحرة في الإمارات؛ حيث حصل على مبلغ 3.6 مليون درهم إماراتي “مليون دولار”، ضمن عدد من الفائزين.

وكان الفائز “محمد الهاجري”، قد اشترى التذكرة المحظوظة على الإنترنت نهاية مايو الماضي، ووجّه شكره للجهة المنظمة قائلًا: “هذه هي المرة الأولى التي أحقق فيها الفوز في أي سحب؛ لذلك أنا سعيد للغاية”.

كما فاز مهندس خدمة لشركة نفط وغاز في دبي، يدعى “ليزلي فرنانديز” في ذكرى ميلاده الـ46 بسيارة “BMW X6″؛ وذلك بعد مشاركته في عرض ترويجي مفاجئ، فيما فاز مشارك آخر بدراجة نارية من طراز “BMW 1000 RR”.

سعودي يفوز بجائزة قرعة “يانصيب” الكبرى من سوق دبي الحرة وقيمتها مليون دولار

أخبار محلية
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