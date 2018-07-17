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أخبار محلية > العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن يعود عمره لأكثر من 14 ألف عام
17/07/2018   5:00 م

العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن يعود عمره لأكثر من 14 ألف عام

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عثر باحثون على بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل أكثر من 14 ألف عام في موقد حجري بموقع أثري بالصحراء السوداء شمال شرق الأردن.

وبحسب ما جاء في البحث الذي نُشر في دورية “بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز” أمس الإثنين؛ فإن الخبز المكتشف صُنع إبّان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية التي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي.

وأوضح البحث أن الخبز الذي تم اكتشافه مسطح وغير مخمر على الأرجح ويشبه إلى حدٍ ما الخبز المستدير، وصُنع من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردى المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.

وقالت آمايا آرانز أوتايجى الباحثة في جامعة كوبنهاجن والمعد الرئيسي للبحث إن وجود خبز في موقع له هذا العمر يعد حدثاً استثنائياً.

وأضافت أن أصول الخبز ارتبطت إلى الآن بالمجتمعات الزراعية المبكرة التي بدأت في زراعة حبوب مثل البقوليات، مؤكدةً أن علينا أن نقيّم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة؛ فمن الممكن أن الخبز أوجد حافزا للناس للاشتغال بالزراعة.

ويدل هذا الاكتشاف العلمي الهائل على أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط صنعوا الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفاً في السابق، وقبل ما يزيد على أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري، ويؤكد أن البشر بدأوا إنتاج الخبز قبل آلاف السنين من اكتشاف الزراعة.

العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن

وفق “أخبار 24”.

العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن يعود عمره لأكثر من 14 ألف عام

أخبار محلية
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