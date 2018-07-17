نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصا في عدد من الجناة قاموا بقتل وسلب مقيم وامتهان جثته في محافظة جدة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن محمد بن حسن بن على محزري “سعودي الجنسية” قام بقتل طهر فضل إقبال “باكستاني الجنسية” عمداً وعدواناً، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات وضربه بعصا على رأسه وسلب جواله، فيما أقدم أحمد بن محمد بن ناصر البيشي “سعودي الجنسية” على التخطيط لخطف المجني عليه وضربه بقصد سلب المستودع الذي يقوم بحراسته، وقيام عبدالرحمن يحيى جبريل، وآدم أبو بكر جبريل، وإسماعيل عبدالله جبريل “تشاديي الجنسية” بالاشتراك في ضربهم للمجني عليه وقيامهم جميعاً بالاشتراك في نقل المجني عليه وامتهان جثته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض عليهم وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم ولأن ما قام به المُدعى عليهم فعل محرّم ومن ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم وأن يكون ذلك بقتلهم وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.