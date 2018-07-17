بالفيديو.. الإطاحة بشاب أطلق النار قبل أسابيع على آخر وأرداه قتيلاً في حي العزيزية بمكة

ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة أول أمس الأحد، القبض على ثلاثيني أطلق النار على عشريني أمام منزله بحي العزيزية قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وذكرت مصادر بحسب صحيفة “سبق” أن الجاني يقطن في نفس الحي الذي يسكنه المقتول، وتم تحديد هويته وضبطه، وأقرَّ بارتكاب جريمته، ومن المقرر إحالته للمحكمة ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفي تفاصيل الحادثة، أن المجني عليه كان عائداً لمنزله من صلاة المغرب، إذ توقفت أمامه سيارة “جيب ربع” وبدأ قائدها (الجاني) ينادي على المجني عليه، وأشهر المسدس في وجهه، فاقترب منه المقتول فأطلق عليه رصاصة اخترقت صدره، ولاذ بالفرار من المكان، فيما نُقل المجني عليه للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفيما أظهر مقطع فيديو تم رصده من كاميرا مراقبة بمنزل مجاور لمسرح الجريمة لحظة ارتكاب الجاني جريمته وفراره من موقع الحادث، أكد أشقاء المقتول أن شقيقهم كان محافظاً على الصلاة ولا توجد له أي خلافات أو مشاكل مع قريب أو بعيد.
وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، وبدأت في جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الاستدلالية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، حتى تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه.
وفق “أخبار 24”.