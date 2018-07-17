تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قام بقتل آخر حرقا بتبوك

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصا في مواطن قام بقتل آخر بسكب البنزين عليه في منطقة تبوك.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن سلامة بن عودة بن سلامة الزميلي العمراني “سعودي الجنسية” قام بقتل سلطان بن حمدان بن سلمان الدبر “سعودي الجنسية”، وذلك بسكب مادة البنزين عليه وإشعال النار فيه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً.