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أخبار محلية > بالفيديو.. نائب أمير نجران معزياً والد الشهيد آل هشلان: اعتبرني ولدك
17/07/2018   4:52 م

بالفيديو.. نائب أمير نجران معزياً والد الشهيد آل هشلان: اعتبرني ولدك

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نقل نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى ذوي الشهيد الجندي إبراهيم بن حسين أحمد آل هشلان، من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق، والذي استشهد في إطلاق نار على نقطة أمنية بطريق “نجران – شرورة” مساء السبت الماضي.

وعبر نائب أمير نجران خلال زيارته لذوي الشهيد في منزلهم عن فخر واعتزاز الوطن بشهداء الواجب الذين استشهدوا في ميدان العز والشرف، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء،وقال لوالد الشهيد مواسياً إياه: “اعتبرني ولدك”.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد آل هشلان عن شكرهم لأمير منطقة نجران ونائبه وعن فخرهم بما قدمه ابنهم دفاعاً عن أمن هذا الوطن.

يُذكر أن مواطنًا يعمل في منفذ الوديعة بقطاع الجوازات، قام بإطلاق النار على زملائه مساء السبت الماضي بسبب خلاف بينهم، ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخر ثم لاذ بالفرار، وعند ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية على بُعد ٨٠ كيلو متراً من محافظة شرورة بادر بإطلاق النار تجاههم؛ ما تسبب في استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، ولخطورة الموقف تمّ التعامل معه وإطلاق النار عليه؛ ما نتج عنه مقتله فوراً.

بالفيديو.. نائب أمير نجران معزياً والد الشهيد آل هشلان: اعتبرني ولدك

أخبار محلية
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