“الوزراء” ينظم العلاقة بين المستثمرين المستأجرين والجهات الحكومية.. ويقر فتح فرع لمصرف عراقي بالمملكة‎

اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات، خلال جلسته في قصر السلام بجدة اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واطلع المجلس على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وقرر: وفق “أخبار 24”.
1 – يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك، وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، مادام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.
2 – تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف.
3 – تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الوزراء على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة.
كما وافق المجلس على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.