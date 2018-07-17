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أخبار محلية > “العمل” تصدر بيانا توضيحيا حول الإجراءات التي اتخذتها في قضية تعنيف أم لطفلتيها
17/07/2018   4:48 م

“العمل” تصدر بيانا توضيحيا حول الإجراءات التي اتخذتها في قضية تعنيف أم لطفلتيها

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ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن فريق الحماية الاجتماعية بمحافظة جدة التابع للوزارة، تدخل لتقديم الحماية اللازمة لطفلتين تعرضتا للعنف من قبل والدتهما.

وأضافت أنه تم على الفور إحالتهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهما والاطمئنان على صحتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما. وفق “أخبار 24”.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن الطفلتين حاليا بعناية المختصات من فريق الحماية الاجتماعية، وفقا لنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الحالة لا تزال تحت الإجراء والمتابعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أبا الخيل أنه سيتم إحالة المعنفة إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقها.

“العمل” تصدر بيانا توضيحيا حول الإجراءات التي اتخذتها في قضية تعنيف أم لطفلتيها

أخبار محلية
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