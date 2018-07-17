بالفيديو.. أكاديمية بالدمام تفتح أبوابها أمام النساء للتدرب على قيادة الطائرات

فتحت أكاديمية “أكسفورد” العالمية للطيران أبوابها أمام النساء لتعلم قيادة الطائرات، وذلك في فرعها الأول في الشرق الأوسط، والذي افتتحته في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وقال مدير فرع الأكاديمية بالدمام العقيد طيار متقاعد عثمان المطيري، إن الهيئة العامة للطيران المدني طالبتهم بفتح المجال أمام السيدات، وفتح قسم مخصص في الأكاديمية لتدريب المرأة السعودية لتلتحق بوظائف الطيران ذات المداخيل الجيدة.
وحول ضوابط وشروط التسجيل في الأكاديمية والقبول في الدورات التدريبية، أشار المطيري إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة، إتقان اللغة الإنجليزية، تجاوز بعض الفحوص الطبية، ثم اجتياز بعض الدراسات الأرضية وبعدها الطيران، ولا يُشترط عمراً محدداً للقبول.
وتلقت الأكاديمية طلبات التحاق من مئات النساء اللاتي يأملن في التدرب مع بداية سبتمبر المقبل، حيث يقضي الطلاب ثلاثة أعوام من التدريب الأكاديمي والعملي في الأكاديمية.
وفق “أخبار 24”.