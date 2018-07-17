تم بفضل الله في هذا الْيَوْمَ الثلاثاء ٤/ ١١ /١٤٣٩ عقد مجلس صلح في محكمة الاستئناف في منطقة الرياض بحضور فضيلة الشيخ عقيل الشمري رئيس الدائرة الجزائية الخامسة في محكمة الاستئناف بالرياض والشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي بين كلا من الدكتور هشام السعيد وناصر بن احمد اليافعي ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما للبعض ابتغاء للأجر والثواب من عند الله عزوجل .
وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعاه الله ، كما ذكرا دعم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بالنيابة حفظه الله لمجال الصلح وانهاء القضايا بالطرق الودية في منطقة الرياض ، منوهين في إنهاء هذه القضية صلحا بجهود معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل ومعالي رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض واصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الخامسة في محكمة
الاستئناف في منطقة الرياض ، كما أثنيا الشيخان على أطراف القضية وقبولهم لإنهاء القضية صلحا ، سائلين الله ان يحفظ علينا ديننا ودنيانا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله .