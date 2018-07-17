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أخبار محلية > بالفيديو.. مصر: إيقاف سائق مترو أنفاق اصطحب طفله معه في قمرة القيادة مستهتراً بحياة الركاب
17/07/2018   11:07 ص

بالفيديو.. مصر: إيقاف سائق مترو أنفاق اصطحب طفله معه في قمرة القيادة مستهتراً بحياة الركاب

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أوقفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بمصر أحد سائقيها، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يصطحب ابنه معه بقمرة القيادة، ما اعتبر استهتاراً بحياة الركاب.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا مقطع فيديو وثّقه أحد الركاب، أظهر اصطحاب السائق لطفله معه أثناء القيادة واشتكى المصور من أن القطار كان يهتز بشدة، وحينما انتقد تصرف السائق لم يقبل الأخير اعتراضه، ما جعل المصور يرفض مواصلة الرحلة على القطار.

وقرر رئيس الشركة المصرية المهندس علي فضالي إيقاف السائق عن العمل وإحالته للتحقيق، وشدد على جميع السائقين بعدم اصطحاب مرافقين أو أطفال خلال قيادة عربات المترو.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مصر: إيقاف سائق مترو أنفاق اصطحب طفله معه في قمرة القيادة مستهتراً بحياة الركاب

أخبار محلية
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