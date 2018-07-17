شاهد.. أفضل 10 أهداف كأس العالم روسيا 2018

شهدت بطولة كأس العالم 2018 بروسيا التي اختُتمت أمس الأحد وتُوِّجت فرنسا بلقبها، إحراز 169 هدفاً.
وأحرز أول أهداف البطولة الروسي “يوري غازينسكي” في مرمى السعودية في الدقيقة الـ12من عمر المباراة، بينما أحرز آخر هدف لاعب كرواتيا ماندزوكيتش في المباراة النهائية أمام فرنسا.
وتبارى لاعبو المنتخبات في إحراز أهداف متميزة في مرمى الخصم، والفيديو التالي يستعرض 10 من أفضل الأهداف التي شهدتها النهائيات.
فيديو… أفضل 10 أهداف في مونديال روسيا#كأس_العالم2018 #روسيا2018 #WorldCup2018#WorldCup #WorldCupRussia2018 #Copa2018 #Rusia2018 pic.twitter.com/N5eLtVrwF7
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) ١٦ يوليو ٢٠١٨