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اخبار رياضية > شاهد.. أفضل 10 أهداف كأس العالم روسيا 2018
17/07/2018   11:10 ص

شاهد.. أفضل 10 أهداف كأس العالم روسيا 2018

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شهدت بطولة كأس العالم 2018 بروسيا التي اختُتمت أمس الأحد وتُوِّجت فرنسا بلقبها، إحراز 169 هدفاً.

وأحرز أول أهداف البطولة الروسي “يوري غازينسكي” في مرمى السعودية في الدقيقة الـ12من عمر المباراة، بينما أحرز آخر هدف لاعب كرواتيا ماندزوكيتش في المباراة النهائية أمام فرنسا.

وتبارى لاعبو المنتخبات في إحراز أهداف متميزة في مرمى الخصم، والفيديو التالي يستعرض 10 من أفضل الأهداف التي شهدتها النهائيات.

شاهد.. أفضل 10 أهداف كأس العالم روسيا 2018

اخبار رياضية
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