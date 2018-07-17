شاهد.. مارادونا خلال لقائه بالرئيس محمود عباس: قلبي فلسطيني

التقى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أول أمس (الأحد) في موسكو، على هامش المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، والتي انتهت بتتويج فرنسا باللقب على حساب كرواتيا.
وأظهر مقطع فيديو لحظة لقاء الرئيس الفلسطيني باللاعب المتوّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1986، حيث تعانقا بشدة وقال له محمود عباس: “أنت الأفضل”، ليرد عليه الأخير: “قلبي فلسطيني”.
وعبّر مارادونا عن سعادته بلقاء الرئيس الفلسطيني وعن تضامنه مع القضية الفلسطينية؛ حيث نشر صورة من اللقاء عبر حسابه في موقع “انستغرام”، وعلّق عليها بالقول: “هذا الرجل يريد السلام لفلسطين، لدى الرئيس عباس دولة وحق”.
وفق “أخبار 24”.