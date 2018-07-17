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أخبار محلية > “النيابة العامة”: كل من يخزن في جهازه خبراً زائفاً يمس بالنظام العام يعاقب بالسجن والغرامة
17/07/2018   11:01 ص

“النيابة العامة”: كل من يخزن في جهازه خبراً زائفاً يمس بالنظام العام يعاقب بالسجن والغرامة

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أكدت النيابة العامة أن إنتاج أو إعداد الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها أو تخزينها، يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية.

وقالت النيابة العامة إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

“النيابة العامة”: كل من يخزن في جهازه خبراً زائفاً يمس بالنظام العام يعاقب بالسجن والغرامة

أخبار محلية
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