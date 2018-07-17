بالفيديو.. “الماجد” يوضح حكم الهدية التي يتلقاها الإنسان بعد قيامه بعمل ما

أكد الشيخ سليمان الماجد أن الهدية التي يتلقاها الموظف أو المسؤول بعد قيامه بعمل ما تعتبر رشوة، لافتاً إلى أنها من أوضح صور الرشوة.
وقال الماجد في حديثه لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن إعطاء الهدايا للموظفين قال في مثلها النبي صلى الله عليه وسلم: “هدايا العمال غلول، وهلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا”.
وأضاف أن الهدية تدفع للموظف لكونه يعمل في جهة ما ولديه صلاحيات معينة، وإذا فعلها الإنسان فهي من الغلول، ولا يجوز له ذلك.
وأشار إلى أن الموظف لو تربطه قرابة أو صداقة مع الشخص الذي أهداه، حيث لا يقصد أن تكون الهدية بعد العمل، وإنما توافقت مصادفة، لاسيما إذا كان صاحب الهدية معتاداً على أن يعطي الموظف الهدايا، فإذا لم يكن كذلك، فهذا نوع من الرشوة.
وفق “أخبار 24”.