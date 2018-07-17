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أخبار محلية > تقرير: شركات تأمين تضع شروطاً تعجيزية لمن فوق الـ 70 عاماً
17/07/2018   10:55 ص

تقرير: شركات تأمين تضع شروطاً تعجيزية لمن فوق الـ 70 عاماً

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رصد تقرير لجوء عدد من شركات التأمين للتهرب من تقديم خدماتها لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، عن طريق وضع شروط تعجيزية من أجل إصدار الوثائق.

وأوضح التقرير وفقاً لـ “عكاظ”، أن من بين الشروط التي وضعتها الشركات على كبار السن، إرفاق تقارير طبية مفصلة لهم لوضع التسعيرة التأمينية المناسبة لصحتهم وأعمارهم، وإرسال الطلبات للاكتتاب، ورفع أسعار الوثائق التأمينية التي وصلت عند إحدى الشركات لـ 14 ألف ريال.

وأشار إلى أن بعض الشركات التزمت بتقديم الخدمة التأمينية لجميع الأفراد مهما كانت أعمارهم دون شروط تذكر، لكنها انتهجت سياسة رفع الأسعار تدريجياً كلما تجاوز العمر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن كل الشركات ملزمة بإصدار وثائق التأمين عن العاملين في القطاع الخاص وأسرهم مهما كان العمر، فيما استبعد رئيس فرع جمعية المتقاعدين بالشرقية محمد القرناس امتناع شركات التأمين عن توفير الوثائق الطبية لكبار السن، مبيناً أن الشركات تصدر الوثائق وفق اشتراطات خاصة.

تقرير: شركات تأمين تضع شروطاً تعجيزية لمن فوق الـ 70 عاماً

أخبار محلية
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