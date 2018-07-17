بالفيديو.. مدير “حساب المواطن”: البرنامج وضع في اعتباره استهلاك الأسر للكهرباء في الصيف

أكد مدير عام برنامج “حساب المواطن” المهندس علي راجحي أن الدعم المقدم من البرنامج يغطي الزيادة في التكلفة ولا يغطي التكلفة الكاملة، لافتاً إلى أن البرنامج وضع في اعتباره من خلال الدعم المقدم استهلاك الأسر السعودية للكهرباء في فصل الصيف، وتم اعتماد ذلك لتعويضهم عن ذلك الاستهلاك بالمعيار ذاته طيلة أشهر السنة.
وأوضح راجحي في حديثه لقناة “الإخبارية”، أن مخصص حساب المواطن يتكون من 3 أجزاء رئيسة؛ وهي التغير في تكلفة البنزين من السعر القديم إلى السعر الذي جرى تعديله في بداية العام الجاري، والتغير في سعر تعريفة الكهرباء التي تمت في بداية العام، بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر الذي يتم احتسابه بناء على نمذجة اقتصادية معينة.
وبيّن أن الدعم المقدم من البرنامج يغطي الزيادة في التكلفة وليس التكلفة بالكامل؛ فقيمة التكلفة التي كانت تدفع سابقاً على البنزين والكهرباء تبقى كما هي، ولكن الزيادة التي طرأت عليها بناء على تغير الأسعار، هي التي يتم احتسابها في مخصص الدعم.
وأشار إلى أن التعويض الناتج من تغير أسعار الكهرباء والبنزين وضريبة القيمة المضافة والأثر غير المباشر هذا العام، بدأ مع دفعة 21 ديسمبر الماضي، وتم تخصيص المبلغ الخاص بالكهرباء، من خلال دراسة معايير استهلاك الأسر السعودية أثناء فترة الصيف، وأخذت بهذه المعادلات في عملية التعويض في حساب مقدار الدعم، لافتاً إلى أن المعايير المحسوبة الآن هي معايير فترة الصيف وليست فترة الشتاء، ويعوض عليها طيلة أيام السنة.
وفق “أخبار 24”.