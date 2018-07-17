شاهد.. نسر يهاجم طفلة ويصيبها بجروح في ظهرها ورقبتها

هاجم نسر طفلة خلال فعاليات مهرجان الشاطئ الجنوبي على بحيرة “إيسيك كول” بجمهورية قرغيزستان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ما أدى لإصابتها بجروح نُقلت على إثرها للمستشفى.
وكان الأهالي يقضون وقتهم على الشاطئ للاستمتاع بهوايتهم المفضلة وهي الصيد على الخيل باستخدام النسر والقوس والسهام، وفجأة هاجم أحد النسور التي تم إطلاقها لتطارد الفريسة، طفلة عمرها 8 سنوات وضربها بمنقاره على ظهرها ورقبتها.
وعلى الفور هرع المدربون والمروضون سريعاً لإنقاذ الطفلة، لكن النسر كان قد أصابها بجروح في ظهرها ورقبتها، فتم نقلها إلى مستشفى بقرغيزستان، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة.
وفق “أخبار 24”.