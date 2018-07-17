تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة سيارة مواطن وإحراقها بالطائف

أبلغ مواطن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بقيام لص بسرقة سيارته من أمام منزله الواقع بحي المنتزه، قبل أن تبلغه الشرطة بعد مرور بضعة أيام بالعثور على سيارته محترقة في حي آخر يسمى “الرميدة”.
وقال المواطن عدنان العوفي إن سيارته “شيفروليه تاهو” 2014 كانت تقف بجانب سيارته الصغيرة الأخرى بجوار المنزل، وذلك قبل أن يتفاجأ بسرقتها بعدما قام اللص بفتح المركبة الثانية وسحب المفتاح منها، كما سرق بعض الوثائق الشخصية.
وأضاف بحسب “سبق” أنه فوجئ في نفس اليوم بعامل محطة الوقود المجاورة لمنزله يطالبه بمبلغ تعبئة الوقود لمركبته، حيث كان أحد الأشخاص يقودها وهرب بعد تعبئتها، محدداً أوصافه، حينها أبلغه بأنه اللص الذي سرق المركبة، ثم قام على الفور بإبلاغ الشرطة.
وأبان أن الشرطة طلبت منه طلبات غريبة، مثل تحديث البلاغ كل ست ساعات، وإحضار شاهد العيان (عامل المحطة)، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة الوقود ونسخها على أسطوانة مدمجة ثم إحضارها، مستغرباً هذه الطلبات من الشرطة باعتبارها الجهة المنوط بها القيام بهذه الإجراءات، مضيفاً أنه فوجئ بعد مرور ثلاثة أيام بإخطار من الشرطة بالعثور على مركبته محترقة في حي الرميدة.