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أخبار محلية > “حرس الحدود” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف مفتشات أمنيات‎
16/07/2018   11:58 م

“حرس الحدود” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف مفتشات أمنيات‎

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم الاثنين، نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف نسائية لرتبة “جندي مفتشة أمنية”، فيما قدّمت اعتذارًا لجميع المتقدمات اللاتي لم يحالفهن القبول.

وطالبت المديرية، وفقًا لمتحدثها الرسمي, المتقدمات بالدخول عبر بوابة المديرية العامة لحرس الحدود، ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب، حيث يجدن نتيجتهن.

وكانت “حرس الحدود” فتحت باب القبول لعدد من الوظائف النسائية العسكرية، منذ الأحد الموافق 10/ 10/ 1439هـ، حتى نهاية يوم السبت الموافق 16/ 10/ 1439هـ ، في مناطق: “الرياض”، “جازان “، “مكة المكرمة”، “الحدود الشمالية”، “تبوك “، “الشرقية “، “عسير”، “نجران “، “الجوف” “المدينة المنورة”.

“حرس الحدود” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف مفتشات أمنيات‎

أخبار محلية
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