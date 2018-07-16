“الدوريات” تضبط آلاف الهاربين من قضايا جنائية وسيارات مسروقة ورشاشات ومخدرات

كشفت المديرية العامة للأمن العام إنجازات دوريات الأمن في مناطق ومحافظات المملكة، في إطار الحملة الأمنية الموحدة، وذلك خلال شهر شوال المنصرم.
وأوضحت أنه تم ضبط أكثر من 43 ألف شخص، منهم 13.4 ألف هارب من قضايا جنائية، و2809 مخالفين للنظام العام، وأكثر من 24 ألفا للاشتباه، كما ضبطت 6365 مركبة، منها 783 مسروقة، والبقية بدون إثبات ملكية، أو مطلوبة، أو للاشتباه.
وأضافت أنه في شأن الأسلحة ضبطت الدوريات خلال أيام الشهر 15 بندقية نارية، و75 بندقية هوائية، و230 مسدسًا، و207 أسلحة أبيض، و5014 ذخيرة حية، و27 رشاشًا.
ونجحت كذلك في ضبط 5536 قارورة مسكر، و59 جركل، و151 برميل مسكر، و9137 حبة مخدرة، وأكثر من 52 كيلو حشيش، و9.45864.3 كيلو قات، وكمية ضئيلة من الشمة والشبو، كما حررت 25277 مخالفة مرورية.
وفق “أخبار 24”.