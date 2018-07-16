مرور عسير يؤكد القبض على مخرب ساهر.. وينشر صورة له بعد ضبطه

أكدت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو يعبث بجهاز الرصد الآلي للمخالفات “ساهر”، بعد أن ترجل من سيارته “الهايلوكس”.
وأوضحت الإدارة – التي نشرت صورة للقبض على قائد المركبة – أن مرور منطقة عسير تمكن من ضبط قائد المركبة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما ارتكب من مخالفة، قبل إحالته للنيابة العامة.
وكان المذكور قد ظهر في مقطع متداول وهو يعبث بكاميرا ساهر في أحد الطرق بمنطقة عسير، محاولاً إسقاطها على الأرض، قبل أن يعود لمركبته وهو يقفز فرحا بفعلته، لتؤكد مصادر في وقت سابق قبض الجهات الأمنية عليه.
وفق “أخبار 24”.