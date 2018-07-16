“صندوق النقد” يرفع توقعاته لمستقبل اقتصاد المملكة.. ويوضح السبب

رفع صندوق النقد الدولي اليوم (الاثنين) توقعاته بشأن اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1,9 بالمئة في 2018، بعدما سبق وتوقع له نموًا بنسبة 1,7 بالمئة.
وتأتي التوقعات الجديدة مع تواصل ارتفاع أسعار النفط، بعد انخفاضها عام 2016 عقب تحديد سقف الإنتاج اليومي، كما عدّل الصندوق توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لتكون نسبة النمو 3,9 بالمئة في 2018 و2019 بدلا عن 3,7 بالمئة سابقا.
وتوقّعت مؤسسة “جدوى للاستثمار” أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي، ليبلغ يوميا 10,3 مليون برميل بنهاية 2018، وهي التي تنتج حاليا 9,9 مليون برميل يوميا منذ بداية 2018، وسيؤدي ذلك إلى خفض العجز في الموازنة إلى 30 مليار دولار بعدما كان متوقعا أن يبلغ 52 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن هذه هي المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد المملكة والذي شهد انكماشا بنسبة 0,9 بالمئة في العام الماضي 2017.