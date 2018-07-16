باريس: 5 مسلحين يواجهون أحكاماً بالسجن 30 عاماً بعد هجومهم على سيارة سعودي ونهب مبالغ مالية كبيرة

أحالت محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، 5 أشخاص إلى القضاء الجنائي بتهمتي “السطو المسلح” و “التآمر الجنائي” على ثري سعودي، حيث ينتظرون أحكامًا بالسجن قد تصل إلى 30 عامًا.
ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، قررت غرفة التحقيق، بداية يونيو الماضي، وضع حد لمعركة قضائية لمعرفة ما إذا كان فعل السرقة جنائيا أم لا، والبت في أمر المسلحين الذين تورطوا في مهاجمة سيارة السعودي ومن ثم إحراقها قبل 4 سنوات. وفق “أخبار 24”.
واستهدف المسلحون سيارة المواطن السعودي، وهي من نوع “مرسيدس فيانو” بلوحات ألمانية أثناء توجهه إلى مطار “لو بورجيه” بباريس، حيث تمت سرقة كافة الأمتعة الشخصية ومبلغ مالي يقدّر بـ 250 ألف يورو و300 ألف دولار، إضافةً إلى عدد من الساعات الثمينة.