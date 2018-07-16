شاهد.. “التحالف” يدمر آليات حوثية وبرج اتصالات وخطوط إمداد.. وشيوخ صعدة يطرحون أهم مطالبهم

عقد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن مؤتمرا صحفيا بمشاركة شيوخ وأعيان محافظة صعدة، كشف فيه المتحدث الرسمي للتحالف العقيد ركن تركي المالكي، عن الاستهدافات التي تمت بنجاح ضد أهداف جديدة لقوات التحالف في اليمن.
وأوضح المالكي أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت على المملكة حتى تاريخ 16 /7/ 2018م بلغ 161 صاروخا، فيما بلغ عدد المقاذيف 36339 مقذوفًا، ووصلت خسائر الميليشيا الحوثية إلى تدمير 247 موقعا.
من جهتهم، عبّر شيوخ وأعيان صعدة عن أملهم بأن ينزاح كابوس الحوثيين من على صدور أبناء المحافظة، مؤكدين أن منطقتهم هي الأكثر تضررا من سياسات الحوثيين، ومشددين على أن أهم مطالبهم باستمرار التحالف في العمليات العسكرية حتى هزيمة الحوثيين.
وشملت الاستهدافات تدمير ما يلي:
– استهداف ومهاجمة خطوط الإمدادات التابعة للميليشات الحوثية التابعة لإيران في صعدة.
– استهداف ومهاجمة برج اتصالات عسكري للميليشيا الحوثية التابعة لإيران، وذلك بعد تدمير المنظومة الأسبوع الماضي.
- استهداف ومهاجمة شاحنات إمداد للميليشيا الحوثية
- استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة وذخيرة للميليشيا الحوثية التابعة لإيران (ميدي).
- استهداف ومهاجمة عناصر حوثية مسلحة تحاول التقدم للجبهات.
- استهداف ومهاجمة عربة نقل إمداد للميليشيات الحوثية التابعة لإيران (الملاحيظ).
وفق “أخبار 24”.