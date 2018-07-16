تلقوا دعماً من “أم عبدالله” و”ريما الجريش”.. الجزائية تحاكم 4 إرهابيين خططوا لتنفيذ تفجيرات انتحارية

طالبت النيابة العامة المحكمة الجزائية المتخصصة بتوقيع أقصى العقوبات بحق 4 مواطنين متهمين بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لداعش الإرهابي في سوريا، بهدف التخطيط والشروع بتفجير انتحاري داخل المملكة.
وثبت لدى المحكمة في جلستها الأولى، المنعقدة اليوم الاثنين، تلقّي المتهمين تمويلًا ماليًا مقدمًا من قبل سيدة تُكنى “أم عبدالله” بمشاركة من الإرهابية “ريما الجريش” يُقدّر بـ800 ألف ريال، إلى جانب نقل 100 كيلوجرام من المواد المتفجرة من اليمن لتنفيذ أعمال إرهابية بالمملكة.
كما يواجه المتهمون الأربعة تهم: انتهاج منهج تكفيري مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وتكفير الحكومة ورجال الأمن، واعتقادهم جواز قتلهم، والمشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة، والتنسيق لدخول عناصر إرهابية من اليمن إلى المملكة. وفق”أخبار 24″.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة، رئيس الجلسة القضائية، بالحكم على المتهمين “الأول والثاني والثالث” بالقتل تعزيرًا، والحكم على الرابع بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة ورادعة.