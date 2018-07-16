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اخبار رياضية > رسميا… النصر يوقع مع نجم المغرب في كأس العالم “مرابط” لـ3 مواسم‎.. واللاعب يعلّق
16/07/2018   8:18 م

رسميا… النصر يوقع مع نجم المغرب في كأس العالم “مرابط” لـ3 مواسم‎.. واللاعب يعلّق

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أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، انتهاءها من إجراءات التعاقد مع لاعب خط وسط المنتخب المغربي ونادي واتفورد الإنجليزي، اللاعب المغربي “نور الدين امرابط”، حيث تم شراء بطاقة اللاعب والتوقيع معه لمدة 3 سنوات.

ورحّب النصر السعودي باللاعب المغربي عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادي بـ “تويتر”، حيث قالت: “أهلا بفارس العالمي الجديد”، واصفةً إياه باللاعب “المهاري” و”القتالي” و”الهدّاف”. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، عبّر اللاعب المغربي عن سعادته وشغفه لخوض تجربته الجديدة مع النصر، حيث قال: “سعيد وشغوف لخوض مغامرتي الجديدة، وأتطلّع للقاء جمهور نادي النصر الرائع.. بسم الله”.

Nordin Amrabat 🇲🇦 .. ✅ pic.twitter.com/AAq4lpwVln

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٦ يوليو ٢٠١٨

رسميا… النصر يوقع مع نجم المغرب في كأس العالم “مرابط” لـ3 مواسم‎.. واللاعب يعلّق

اخبار رياضية
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