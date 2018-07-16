شاهد.. وصول “كريستيانو رونالدو” لمقر “يوفنتوس” والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

استقبلت جماهير نادي “يوفنتوس” الإيطالي، كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، الذي وصل إلى مقر النادي اليوم الاثنين.
وخضع “كريستيانو” مباشرة لإجراءات الكشف الطبي، تمهيداً لانضمامه رسمياً لصفوف النادي، بعد التعاقد معه لمدة 4 مواسم مقابل 112 مليون يورو.
ونشر نادي “يوفنتوس” عدداً من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر” وأرفق معها مقاطع فيديو وصوراً لاستقبال النجم البرتغالي من قبل جماهير النادي، وقيامه بالتوقيع لهم، وصوراً أخرى له خلال إجرائه للكشف الطبي.
L’esclusivo dietro le quinte dell’incontro di @Cristiano con i suoi nuovi tifosi al #JMedical! 👋👍😁
Come vi sentite? 🎉🎉🎉
Segui il #CR7DAY live ➡️ https://t.co/xXOtaelxuU#CR7JUVE pic.twitter.com/R42yljbbbV
— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018