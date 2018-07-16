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اخبار رياضية > شاهد.. وصول “كريستيانو رونالدو” لمقر “يوفنتوس” والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي
16/07/2018   4:46 م

شاهد.. وصول “كريستيانو رونالدو” لمقر “يوفنتوس” والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

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استقبلت جماهير نادي “يوفنتوس” الإيطالي، كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، الذي وصل إلى مقر النادي اليوم الاثنين.

وخضع “كريستيانو” مباشرة لإجراءات الكشف الطبي، تمهيداً لانضمامه رسمياً لصفوف النادي، بعد التعاقد معه لمدة 4 مواسم مقابل 112 مليون يورو.

ونشر نادي “يوفنتوس” عدداً من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر” وأرفق معها مقاطع فيديو وصوراً لاستقبال النجم البرتغالي من قبل جماهير النادي، وقيامه بالتوقيع لهم، وصوراً أخرى له خلال إجرائه للكشف الطبي.

وصول "كريستيانو رونالدو" لمقر "يوفنتوس" والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

وصول "كريستيانو رونالدو" لمقر "يوفنتوس" والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

وصول "كريستيانو رونالدو" لمقر "يوفنتوس" والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

وصول "كريستيانو رونالدو" لمقر "يوفنتوس" والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

وصول "كريستيانو رونالدو" لمقر "يوفنتوس" والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

وصول "كريستيانو رونالدو" لمقر "يوفنتوس" والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

شاهد.. وصول “كريستيانو رونالدو” لمقر “يوفنتوس” والاحتفاء به.. وخضوعه للكشف الطبي

اخبار رياضية
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