“التجارة” تشهر بمطاحن دقيق بسبب مخالفتي غش تجاري وتقليد علامة تجارية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمطاحن لإنتاج وتعبئة الدقيق، بسبب مخالفتي غش تجاري وتقليد علامة تجارية، كما أمرت بإغلاق المطاحن وتغريمها مبلغ 400 ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أنها خالفت مستودع تخزين ومطاحن وتعبئة وتغليف بالدمام، لقيامه بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم في عبوات صغيرة وبطرق بدائية وغير آمنة صحياً، واستخدام علامات تجارية غير مرخص له باستخدامها. وفق “أخبار 24”.
وعاقبت المستودع بغرامة 400 ألف ريال، وإغلاق محل المخالفة، وإتلاف المنتج المغشوش، ومصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.