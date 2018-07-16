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أخبار محلية > “التقاعد” تقر تعديلاً على ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي
16/07/2018   4:34 م

“التقاعد” تقر تعديلاً على ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

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أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد تعديلاً على ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي، يتيح إثبات الإعالة وفق نموذج قرار يصدر من المؤسسة، بدلاً من إحضار صك إعالة من المحاكم الشرعية.

ويأتي إقرار هذا التعديل ضمن جهود المؤسسة تقديم خدمات ميسرة ومميزة للمستفيدين، ضمان انجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة، وعدم تأخير صرف حقوقهم. وفق “أخبار 24”.

ومن ضمن الضوابط الأخرى المنظمة للإعالة أنه يشترط لإثباتها أن يكون المستفيد معتمداً اعتماداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، وبالتالي لا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية للاستفادة من المعاش التقاعدي، كما تشمل الضوابط أهمية توفر شروط استحقاق المعاش الأخرى في المستفيد.

“التقاعد” تقر تعديلاً على ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

أخبار محلية
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