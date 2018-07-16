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اخبار رياضية > “بوتين” يأمر بالسماح لكل مَن يملك هوية مشجع بدخول روسيا بدون تأشيرة حتى نهاية 2018
16/07/2018   11:39 ص

“بوتين” يأمر بالسماح لكل مَن يملك هوية مشجع بدخول روسيا بدون تأشيرة حتى نهاية 2018

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السماح للأجانب الذين يملكون هوية مشجع الخاصة بمونديال روسيا 2018، بالدخول إلى البلاد بدون تأشيرة حتى نهاية عام 2018، وذلك بمناسبة ختام منافسات كأس العالم.

وأكد بوتين في تصريحات صحفية أمس (الأحد) على هامش المباراة النهائية للمونديال، أن المشجعين الأجانب بإمكانهم الدخول إلى روسيا عدة مرات دون الحصول على تأشيرات، معبراً عن أمنيته في أن يستفيد المشجعون من هذه الفرصة ليزوروا البلاد مع أهلهم وأصدقائهم.

وقدم الرئيس الروسي شكره لكل السياح والمشجعين الذين زاروا روسيا خلال المونديال، مشدداً على أن الجميع أبدى سلوكاً ممتازاً، وأثبت الجميع أنهم قادرون على توحيد الناس على أساس المبادئ والقيم المشتركة.

يذكر أن المنتخب الفرنسي قد تمكن من التتويج بلقب كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، بعد فوزه على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، ليحصد الثاني في تاريخه.

“بوتين” يأمر بالسماح لكل مَن يملك هوية مشجع بدخول روسيا بدون تأشيرة حتى نهاية 2018

اخبار رياضية
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