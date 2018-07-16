فتيات يروين تجاربهن في القيادة والمواقف الطريفة التي واجهنها

روى عدد من الفتيات بعض المواقف الطريفة التي واجهنها أثناء قيادتهن السيارة، وكيف تغلبن على المصاعب، والتحولات التي طرأت في حياتهن بعد قيادة السيارة.
وقالت إحدى المواطنات، وفقاً لـ “الحياة”، إن تجربة القيادة التي مارستها منذ أن دخل قرار السماح بها حيز التنفيذ تجربة فوق الوصف، فقد أصبحت حرة في اختيار الأماكن التي تذهب إليها، ولا تجد صعوبة في ذلك.
وأضافت أنها واجهت مواقف لا تخلو من الطرافة، فعندما ذهبت لتعبئة إطارات سيارتها بالهواء، كانت تنوي دفع 50 ريالاً مقابل الهواء، ولم تكن تعلم أنه مجاناً، وفي أحد الأيام كانت قاصدة الصراف الآلي ولم تنتبه إلا وهي فوق الرصيف.
بدورها، عبّرت مواطنة أخرى عن بهجتها وسعادتها بقيادة السيارة، وأنها حققت حلمها مع إحدى صديقاتها؛ إذ كانت تتخيل أنها تقود السيارة وتمر على صديقتها كي ترافقها في المشاوير الخاصة بها، فيما أوضحت المواطنة سارا الرميخاني أنها استفادت من تجربة القيادة بألا تسير وراء سيارة تاكسي، وأن تبتعد عن الشاحنات ووايتات الماء قدر الإمكان.
بينما قالت نائلة عطار إنها فهمت أسباب قلق أسرتها عليها من القيادة؛ لأن أغلبية مَن يقودون السيارات لا يطبقون أنظمة المرور، مؤكدة أنه حان الوقت للالتزام بالقوانين بلا تراجع.