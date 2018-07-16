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أخبار محلية > بالفيديو.. “المري”: حكم الغناء فيه خلاف ولا يجوز اتخاذه ذريعة للتحريض وتفريق الأمة
16/07/2018   11:36 ص

بالفيديو.. “المري”: حكم الغناء فيه خلاف ولا يجوز اتخاذه ذريعة للتحريض وتفريق الأمة

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أكد الشيخ علي المري، المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالشرقية، أن قضية حكم الغناء فيها خلاف بين العلماء، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لتفريق الأمة وللتناحر فيما بينها.

وقال المري في حديثه لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن هناك من العلماء من أحلّ الغناء خصوصاً من المعاصرين، وقديماً أحلّه ابن حزم الأندلسي، بل إن البعض جعله مستحباً، معتبراً أن السلف حينما يتكلمون عن الغناء لا يقصدون الذي فيه الموسيقى، بل يقصدون تحسين الصوت.

ونوه إلى أنه لا ينبغي أن تستغل مسائل الخلاف في تفريق الأمة، حتى لو كان الخلاف ضعيفاً مثل قضية الغناء، فلا يجوز أن تؤخذ فتوى تحريمه لأجل التحريض على أحد أو تشويه صورة أحد.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “المري”: حكم الغناء فيه خلاف ولا يجوز اتخاذه ذريعة للتحريض وتفريق الأمة

أخبار محلية
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